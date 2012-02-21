"Укрзалізниця" розпочала випробування системи GPS-навігації в локомотивному господарстві

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розпочала на Одеській, Південній і Південно-Західній залізницях випробування GPS/GPRS систем, якими в майбутньому будуть обладнані всі локомотиви.

Як сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці», переданому агентству УНІАН, для випробування системи ДП «Оризон-навігація» і підприємство «Беніш GPS» обладнали системами по 4 електровози серії ВЛ-80 Одеської і Південно-Західної залізниць. Компанія «Хартеп» обладнала своїми приладами 2 електровози серії ВЛ11 на Південній залізниці.

Випробування триватимуть до середини березня поточного року і за їх підсумками буде прийнято рішення щодо обладнання 1100 електровозів системами GPS/GPRS.

Передача інформації здійснюватиметься за допомогою технології GPRS через канали операторів мобільного зв`язку Київстар GSM і МТС.

АРМ для визначення місцезнаходження локомотивів, обладнаних GPS, будуть встановлені в службах локомотивного господарства Одеської, Південно-Західної і Південної залізниць, а також у Головних управліннях «Укрзалізниці».

«Інформація про місцезнаходження локомотивів у реальному часі - перший крок до створення єдиної електронної карти залізниць, що допоможе оптимально використовувати наявний пересувний склад для організації перевізного процесу», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».