ПЗ у 2012 р. спрямує на модернізацію засобів електрифікації 46,5 млн. грн.

Придніпровська залізниця у 2012 році спрямує 46,5 млн. грн. на модернізацію контактної мережі та засобів електрифікації.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, цього року планують модернізувати спеціальний самохідний рухомий склад і ряд акумуляторних батарей, оновити відкриті розподільні установки на підстанціях Поштова, Нижньодніпровськ-Вузол та Мусіївка, встановити швидкодіючі вимикачі постійного струму 3,3 кВт. На ці цілі буде використано 21 млн. грн.

На ділянці впровадження швидкісного руху Дніпропетровськ-Лозова планують модернізувати 302 км контактної підвіски, оновити 33 км зношеного контактного дроту та 19 км несучого тросу, 116 опор контактної мережі і анкерів, замінити на полімерні біліше 5,9 тис. ізоляторів.

Придніпровська залізниця також має намір модернізувати 20,1 км ліній автоблокування електропостачання, освітлювальних мереж на 30 станціях, переїздах і платформах. Вартість робіт на ділянці Дніпропетровськ-Лозова перевищить 25,5 млн. грн.