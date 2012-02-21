Україна і Румунія визначили попередню квоту дозволів для автоперевізників

Україна і Румунія визначили на 2012 рік попередню квоту дозволів для автоперевізників у кількості по 14,6 тис. дозволів на здійснення вантажних і пасажирських перевезень територією України і Румунії.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, така домовленість була досягнута за результатами засідання Змішаної українсько-румунської комісії у сфері міжнародного автомобільного транспорту, що відбулося в Бухаресті 14-15 лютого.

Зокрема, універсальних дозволів (двосторонніх і транзитних) для української сторони виділено 12 тис., для румунської - 12,4 тис., універсальних дозволів і «до/з третіх країн» - по 1,6 тис. для обох країн.

На здійснення нерегулярних пасажирських перевезень українські перевізники одержать 1000 дозволів, румунські - 600 таких дозволів.

Також румунська сторона додатково надасть українським перевізникам 1000 дозволів на здійснення транзитних перевезень вантажів.

У другій половині 2012 року буде встановлена остаточна квота дозволів на автоперевезення.