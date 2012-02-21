Законопроект щодо морських портів ухвалили в першому читанні

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий проект закону «Про морські порти» (реєстр. № 9712).

Законопроект визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності у морських портах України, створює правову основу для залучення приватних інвестицій в галузь, регламентує систему взаємовідносин між державою і приватними інвесторами.

Законопроект передбачає, зокрема, створення рівних умов та забезпечення конкуренції серед суб`єктів господарювання, які виробляють однакову продукцію в межах території та акваторії морського порту, розмежування функцій безпеки мореплавства і нагляду (контролю), недопущення дискримінації у доступі до об`єктів портової інфраструктури порту загального користування.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Верховна Рада відхилила проект закону №0881 про морські порти, підготовлений народними депутатами України.

На відміну від нього, в урядовому законопроекті, зокрема, з поняття «акваторія морського порту» вилучена норма про включення до її складу земель водного фонду та вдосконалено механізм реорганізації та подальшої приватизації морських портів, у тому числі, додатково передбачено механізм розірвання договорів купівлі-продажу, договорів оренди причалів і землі, виключено обмеження, яке встановлює, що державі під час створення підприємства зі змішаною формою власності, за будь-яких фактичних розмірів часток, повинно належати не менше 50%.

Також в урядовому законопроекті закріплена легітимність роботи морських терміналів, які знаходяться на віддалених від основної території порту земельних ділянках, виключено поняття «резервний фонд земель морських портів» і весь механізм його регулювання, внесені ряд змін щодо регулювання штучних земельних ділянок, передбачається прийняття системних змін до законодавства на рівні Земельного і Водного кодексів.

Крім того, врегульовані розбіжності з Мінприроди щодо баластових і стічних вод (заборонене скидання з торгових суден нафтових залишків, необроблених стічних вод, відходів та сміття), визначено виключний перелік послуг, які можуть надаватися державними підприємствами, встановлена норма про безкоштовне надання приміщень Державній митній службі та Державної прикордонної служби під час організації пропуску через державний кордон.