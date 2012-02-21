ВОЛЯ завершила перший етап модернізації мережі в Дніпропетровську

Компанія ВОЛЯ, провідний український провайдер кабельного телебачення та інтернету, завершила перший етап модернізації мережі в Дніпропетровську. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

В результаті проведених робіт з модернізації та встановлення нового телекомунікаційного обладнання підвищилася надійність роботи мережі, була забезпечена більша пропускна спроможність каналів і підвищена якість передачі сигналу. Модернізація мережі проводилася практично у всіх районах міста.

Як зазначила А.СІГДА, під час модернізації особливу увагу приділяли розширенню пропускної спроможності каналів, завдяки чому істотно підвищилася швидкість з`єднань з інтернет-ресурсами та зручність їх використання абонентами ВОЛІ. Зокрема, за рахунок поліпшення якісних характеристик доступу до інтернету середня швидкість доступу, як скачування, так і завантаження, зросла в 1,5-2 рази.

«Модернізація заклала необхідний фундамент для якісного запуску нових сервісів і послуг», - повідомила вона.

Нагадаємо, що з осені 2011 року ВОЛЯ почала роботи з поліпшення якісних характеристик послуг, стандартизацію систем моніторингу якості та впровадження єдиних стандартів обслуговування абонентів.

Завдяки проведеній роботі, абоненти в Дніпропетровську тепер отримують більше 140 цифрових телеканалів. Було покращено наповнення пакетів і додано близько 20 нових тематичних телеканалів. Серед них - рейтингові розважальні, спортивні, пізнавальні та кіноканали.

Дніпропетровські абоненти отримали можливість миттєво оплачувати послуги за допомогою платіжних карт VISA/Master Card через інтернет-системи або платіжні термінали. Була налагоджена інформаційно-консультаційна підтримка клієнтів через цілодобовий кол-центр. А на початку грудня ВОЛЯ відкрила новий комфортний центр з обслуговування абонентів компанії.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу: доступ до телепрограм і відео-на-замовлення, комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.