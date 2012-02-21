Польські залізниці у 2011 році збільшили обсяги перевезень

Варшава. Польські залізничні компанії минулого року збільшили вантажоперевезення на 6%, до 249,3 млн. тонн товарів, а перевезення пасажирів - на 0,6%, до 263,8 млн. чоловік.

Про це свідчать дані польської адміністрації залізничного транспорту (UTK), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Вантажообіг (з урахуванням довжини трас) зріс на майже 11% - до 54,2 млн. т/км.

Середня траса доставки товарів минулого року зросла на 10 кілометрів - до майже 220 кілометрів.

Найбільшими вантажоперевізниками за обсягом перевезених товарів у Польщі були компанії, що входять до польської PKP Group, з більш як 56% часткою ринку і німецька DB Schenker з майже 20%.

У вантажообігу частка PKP становила майже 70%.

Частка інших учасників - лідерів ринку становила від близько 6% (DB Schenker) до 7% (CTL і Lotos Kolej).

У Польщі минулого року залізничними вантажоперевезеннями займалися 53 компанії, зокрема 52 з них - на стандартних залізничних коліях.

За даними UTK, пасажирооборот (з урахуванням довжини трас) зріс на 1%, до 181 млн. пас./км.

Минулого року в Польщі пасажирськими перевезеннями займалися 14 компаній, 3 із яких - нерегулярними.

Лідером за кількістю перевезених пасажирів стала компанія Przewozy Regionalne, що займається регіональними перевезеннями, з 41,5% часткою ринку.

За нею з 30,5% часткою слідує компанія Koleje Mazowieckie, яка займається перевезеннями в столичному Мазовецькому воєводстві, та регіональний перевізник у польському Труймясті (Гданськ-Сопот-Гдиня) PKP SKM - 14,5%.

Частка PKP Intercity, що займається пасажирськими перевезеннями на довгих трасах, становила 13,9%.

Разом з тим за обсягом пасажирообороту PKP Intercity посіла перше місце з 45,6% часткою ринку.

До трійки лідерів увійшли Przewozy Regionalne (36,4%) і Koleje Mazowieckie (10,4%).

Польські залізничні компанії минулого року перевезли пасажирів в середньому на 68,5 кілометрів (на рівні попереднього року).