УЗ у квітні завершить електрифікацію коридору Львів-Київ-Донецьк для швидкісних потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує у квітні 2012 року повністю завершити електрифікацію основного пасажирського коридору Львів – Київ – Донецьк для запуску швидкісних потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізници», зокрема, буде завершено підготовку електрифікованої ділянки Полтава – Красноград – Лозова загальною протяжністю 176 км.

Також у прес-службі повідомили, що в 2013-2014 роках буде електрифіковано напрямки Долинська – Миколаїв (148 км) і Миколаїв – Колосівка (105 км) Одеської залізниці, Волноваха – Комиш-Зоря – Запоріжжя (240 км) Донецької і Придніпровської залізниць.

Крім того, продовжується розробка електрифікації ділянки Ворожба – Суми – Люботин (225 км) Південної залізниці.

У даний час в Україні протяжність електрифікованих ділянок становить 46,4% загальної експлуатаційної довжини залізничних колій.

До 2016 року «Укрзалізниця» планує завершити виконання Програми електрифікації, що збільшить протяжність електрифікованих ділянок до 53-55% загальної експлуатаційної довжини залізничних колій.

Електрифіковані ділянки шляху дозволяють збільшити вагу потяга і швидкість, а також понизити собівартість перевезень за рахунок використання електроенергії.

Довідка УНІАН. Програма електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн. була затверджена у червні 2011 року. Програма передбачає електрифікацію 1562 км залізничних колій.

На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообігу становить 89,7%.