«Укрзалізниця» створить додатковий залізничний хід у напрямку Криму і чорноморських портів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує створити додатковий залізничний пасажирський і вантажний хід у напрямку Криму і портів Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізницы», створити такий хід допоможе електрифікація напрямку Долинська–Миколаїв, що є частиною напряму Знам‘янка-Долинська-Миколаїв-Вадим-Джанкой, довжиною 148 км, а також ділянки Миколаїв-Колосівка (105 км), запланована на 2013-2014 роки.

Крім того, електрифікація цих ділянок дозволить розподілити напрямки перевезень на переважно пасажирські і вантажні, а також перенаправити вантажопотік на незадіяні або малоінтенсивні ділянки.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що напрямок Волноваха-Камиш Зоря-Запоріжжя, електрифікація якого запланована на 2013-2014 роки, використовуватиметься як переважно вантажний напрямок для перевезення сировини з Кривого Рогу і Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя.

Розвантажити напрямок Конотоп-Дарниця-Київ і далі на захід дозволить запланована на 2013-2014 рр. електрифікація ділянки Ворожба-Суми-Люботин, яка є частиною напряму Конотоп-Люботин-Полтава.

Довідка УНІАН. Програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн. було затверджено у червні 2011 року. Програма передбачає електрифікацію 1562 км залізничних колій. Виконання цієї Програми електрифікації збільшить протяжність електрифікованих ділянок до 53-55% загальної експлуатаційної довжини залізничних колій. На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% від загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги у загальному вантажообороті становить 89,7%.

Електрифіковані ділянки дозволяють збільшити вагу поїзда і швидкість, а також знизити собівартість перевезень за рахунок використання електроенергії.