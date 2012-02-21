У Білорусі тривають приймальні випробування першого одновагонного дизель-потяга (фото)

У Білорусі тривають приймальні випробування першого одновагонного дизель-потяга ДП-1 для Білоруської залізниці, повідомили УНІАН у прес-центрі БЗ.

«Конструкторсько-технічний центр Білоруської залізниці спільно з Білоруським державним університетом транспорту провів перевірку габаритів і поколісне зважування ДП-1 на Гомельському відділенні дороги. Крім того, відбулися сертифікаційні випробування з питань теплопередачі, електроапаратури і електроустаткування, пожежної безпеки і охорони праці. На ділянці Гомель – Василевичі дизель-потяг пройшов гальмівні випробування», - уточнили на БЗ.

Після закінчення всієї програми випробувань і підписання Акту приймальної комісії ДП-1 буде передано в експлуатацію Білоруській залізниці.

Довідка УНІАН. Виробництво одновагонного дизель-потяга – спільний проект ВАТ «Керівна компанія холдингу «Білкомунмаш» і польської холдингової компанії «PESA Bydgoszcz SA» за участю ВАТ «Мінський вагоноремонтний завод». Ініціатором проекту виступила Білоруська залізниця. До кінця 2012 року планується виготовити 6 одиниць такої техніки.

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