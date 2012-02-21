У Польщі проїзд потягом між містами Євро-2012 коштуватиме 10-40 євро

Варшава. Вартість квитків на поїзд між польськими містами-організаторами Євро-2012, що відбудеться в Польщі та в Україні на початку літа, становитиме від 10 до 40 євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані про поточні ціни пасажирських перевезень польської залізничної компанії Polskie Кoleje Panstwowe (PKP), представники якої раніше заявляли про намір не підвищувати базові ціни на Євро-2012.

Проїзд від столичної Варшави, де відбудеться матч відкриття Євро-2012, до інших трьох міст-організаторів коштуватиме від близько 15 до 40 євро залежно від того, яким поїздом і яким класом їхати.

Найдешевші квитки на поїзди Twoje Linie Kolejowe (TLK) і InterRegio, поїздка в яких з Варшави до Познані, Вроцлава або Гданська коштуватиме близько 20 євро в першому і 15 євро в другому класі.

За проїзд до цих самих міст в Express ІnterСity (EIC) і Express (EX) доведеться заплатити від 30 до 40 євро залежно від класу.

Серед усіх міст-організаторів Євро-2012 найдешевше залізничне сполучення між містами Познань і Вроцлав – менш як 10 євро за квиток.

Згідно з розкладом поїздів, EIC - найшвидкісніші пасажирські поїзди в Польщі, які, як правило, прибувають до пункту призначення на годину-півтори раніше за інші поїзди.

Поїздка на EX, квиток на який коштує дешевше EIC на 1-2 євро, займає зазвичай стільки ж часу, як і на TLK або InterRegio (максимум на півгодини раніше - УНІАН).

З Варшави, згідно з розкладом, найшвидше можна доїхати на поїзді до Познані (2,5-3 години і дешевше на 1-3 євро), а дорога до Гданська або Вроцлава займе від 5 до 7 годин.

Поїздка з Варшави до найпопулярнішого серед туристів польського міста Кракова, де зупиняться три команди-учасниці Євро-2012, можна доїхати дешевше на 1-3 євро, ніж до Гданська або Вроцлава (до трьох годин).

Як повідомляв УНІАН, державна компанія PKP Intercity має намір продавати спеціальні квитки на час єврочемпіонату в Польщі, що дозволяють необмежену кількість поїздок на всіх поїздах компанії (EIC, Ех, TLK), від 3 до 27 днів, які коштуватимуть від 70 до 230 євро.

Довідка УНІАН. PKP Intercity, яка входить до державної акціонерної компанії PKP, спеціалізується на залізничному сполученні між найбільшими польськими містами і міжнародних пасажирських перевезеннях.

Оператором залізничних сполучень під брендом InterRegio є конкурент PKP Intercity - компанія Przewozy Regionalne, яка належить воєводським (обласним) органам місцевого самоврядування в Польщі.