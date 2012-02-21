ВР планує виключити з дозвільних документів пункти про цивільну авіацію

17:30, 21 лютого 2012
Транспорт/Звя'зок
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення зміни до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 230 народних депутатів із 401 зареєстрованого в сесійній залі.

Пропонується виключити з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом від 19 травня 2011 року «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», низку пунктів, якими передбачається видача дозвільних документів у сфері цивільної авіації.

Зокрема, йдеться про дозвіл на будівництво (реконструкцію) та іншу діяльність на приаеродромній території, на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать іноземним інвесторам, сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки.

Також передбачається виключення спеціального дозволу на нерегулярні міжнародні польоти.

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