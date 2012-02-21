Крюківський ВБЗ у лютому може зменшити обсяги виробництва на 30%

Через призупинення Кременчуцькому сталеливарному заводу дії сертифікату відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів, виданого Регістром сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Росії, Крюківський вагонобудівний завод у лютому зменшить обсяги виробництва на 30%.

Про це повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько. За його словами, підприємство одержує литво не тільки з Кременчуцького сталеливарного заводу, але й від інших постачальників.

«Проте відзначу, що ця ситуація не грає нам на руку. Вже у лютому ми зробимо 70% плану. Без цих поставок ми не можемо. Якщо ми хотіли більш як 1000 вагонів зробити, то зробимо від 600 до 800 вантажних вагонів», - сказав В.Приходько.

Нагадаємо, на початку лютого Регістр сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Росії призупинив Кременчуцькому сталеливарному заводу дію сертифікату відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється у більш ніж 20 країн світу. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.