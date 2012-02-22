Приватизація залізниць може розглядатися після реструктуризації УЗ - Рябченко

Питання приватизації залізниць може розглядатися після реструктуризації Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив глава Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Потрібно подивитися, в якому вигляді «Укрзалізниця» буде функціонувати, і який стан буде після реструктуризації... Тоді можна буде говорити про інвестора», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що приватизації «Укрзалізниці» як єдиного комплексу очікувати не варто.

«В цілому приватизації залізниць як єдиного комплексу, щоб ми подали контрольний пакет акцій, я думаю, не буде. Для України це неможливий варіант», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Планується, що реформування залізничного транспорту України буде відбуватися в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функцій між нею та державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень. В кінці 2011 року «Укрзалізниця» почала реорганізацію структури вантажних залізничних перевезень, протягом якої з 1 січня 2012 року почав свою роботу Український транспортно-логістичний центр, основне завдання якого - оптимізувати вантажні перевезення всередині країни за рахунок централізованого управління вагонами всіх українських власників вантажного рухомого складу.

Також в Україні відбулася зміна статусу українського вантажного рухомого складу з інвентарного на власний шляхом передачі парку в дві державні операторські вагонні компанії: «Дарницький вагоноремонтний завод» і «Укрспецвагон».