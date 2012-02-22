З червня 2013 р. пасажирські автобуси і вантажівки мають бути оснащені тахографами

З 1 червня 2013 року автобуси, які використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю від 50 до 150 км, а також вантажні автомобілі з повною масою понад 12 тонни мають бути оснащені тахографами.

Відповідний наказ Міністерства інфраструктури (№ 659 від 29 грудня 2011 р.) «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 № 340» розміщено на офіційному сайті відомства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, цим наказом вносяться зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів.

Згідно з наказом, до набирання чинності обов`язковим користуванням тахографів водій має вести індивідуальну контрольну книжку водія.

«Установка тахографів дозволить удосконалити контроль над безпекою автомобільних перевезень на міжміських автобусних маршрутах, зокрема прослідкувати за періодами роботи і відпочинку водіїв, швидкістю руху протягом усієї робочої зміни, а також сприятиме зменшенню кількості ДТП через перевтому водіїв під час перевезень», - зазначається у повідомленні міністерства.

Крім того, наказом змінено режим праці і відпочинку водіїв. Так, після керування транспортним засобом протягом чотирьох годин водій має зробити не менш як 45-хвилинну перерву для відпочинку і харчування. Ця перерва може бути замінена 15-хвилинними перервами, розподіленими на весь період перебування водія за кермом.

Довідка УНІАН. Тахограф - контрольний бортовий реєструючий прилад у складі транспортного засобу, призначений для контролю і реєстрації швидкості руху, пробігу автомобіля, періодів праці і відпочинку екіпажа.

Наказ про застосування тахографів належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначених законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».