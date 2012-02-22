З червня 2013 р. пасажирські автобуси і вантажівки мають бути оснащені тахографами

12:01, 22 лютого 2012
Транспорт/Звя'зок
0

З 1 червня 2013 року автобуси, які використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю від 50 до 150 км, а також вантажні автомобілі з повною масою понад 12 тонни мають бути оснащені тахографами.

Відповідний наказ Міністерства інфраструктури (№ 659 від 29 грудня 2011 р.) «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 № 340» розміщено на офіційному сайті відомства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, цим наказом вносяться зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів.

Згідно з наказом, до набирання чинності обов`язковим користуванням тахографів водій має вести індивідуальну контрольну книжку водія.

«Установка тахографів дозволить удосконалити контроль над безпекою автомобільних перевезень на міжміських автобусних маршрутах, зокрема прослідкувати за періодами роботи і відпочинку водіїв, швидкістю руху протягом усієї робочої зміни, а також сприятиме зменшенню кількості ДТП через перевтому водіїв під час перевезень», - зазначається у повідомленні міністерства.

Крім того, наказом змінено режим праці і відпочинку водіїв. Так, після керування транспортним засобом протягом чотирьох годин водій має зробити не менш як 45-хвилинну перерву для відпочинку і харчування. Ця перерва може бути замінена 15-хвилинними перервами, розподіленими на весь період перебування водія за кермом.

Довідка УНІАН. Тахограф - контрольний бортовий реєструючий прилад у складі транспортного засобу, призначений для контролю і реєстрації швидкості руху, пробігу автомобіля, періодів праці і відпочинку екіпажа.

Наказ про застосування тахографів належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначених законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter