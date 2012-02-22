Польща має намір дозволити введення в експлуатацію незавершених доріг

Варшава. Польський уряд на своєму засіданні у вівторок, 21 лютого, схвалив законопроект, котрим планується дозволити під час Євро-2012 проїзд на недобудованих дорогах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського уряду. "У законопроекті визначено, що будівельний нагляд зможе дозволити до використання дороги, незважаючи на невиконання частини оздоблювальних робіт, інших будівельних робіт чи невиконання вимог в сфері охорони середовища, котрі не мають впливу на безпеку дорожнього руху", - відзначила прес-служба.

В уряді зауважили, що такі дороги зможуть отримати тимчасову дозвіл на їх використання.

"Це рішення необхідне для покращання автомобільного руху в нашій державі. Воно - також після Євро-2012, сприятиме швидшому введенню доріг в експлуатацію", - відзначила прес-служба.

Довідка УНІАН. У Польщі до Євро-2012 не буде завершено повністю будівництво автострад А1 та А4, як планувалося раніше, та залишається під знаком питання введення в експлуатацію автостради А2, котра має поєднати Берлін з Варшавою.

А4, що є найдовшою польською автострадою та продовженням європейської міжнародної дороги E40, мала пролягати до самого кордону з Україною, котра є співорганізатором Євро-2012.