Кабмін у 2012 році направить на будівництво та капремонт доріг 0,5 млрд. грн.

Уряд направить в 2012 році 0,5 млрд. грн. на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт доріг загального користування державного і місцевого значення.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, згідно з розпорядженням уряду № 92-р від 20 лютого 2012 року, на реконструкції і будівництво доріг державного і місцевого значення з держбюджету бути виділено 487,579 млн. грн.

На капітальний ремонт доріг державного і місцевого значення буде виділено 12,421 млн. грн.