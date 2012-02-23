До 8 березня Київ отримає 100 одиниць громадського транспорту

До 8 березня Київ отримає 100 одиниць нового громадського транспорту в рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомляє газета «Хрещатик» (№26 від 23 лютого), за словами голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА, футбольний чемпіонат дав значний поштовх для розвитку інфраструктури столиці, і зараз місто активно завершує усі розпочаті проекти.

“Ми закінчуємо реконструкцію шляхопроводів. І як тільки дозволить погода, ми прикрасимо наше місто 15 мільйонами квітів для того, щоб гості, які до нас приїдуть, змогли на власні очі переконатися, яке в нас чудове місто. Дуже важливим є питання громадського транспорту. Вже до 8 березня ми випустимо на маршрути 100 одиниць техніки, а до Євро-2012 ще 300», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, це найбільші інвестиції у сферу міського транспорту за роки Незалежності.