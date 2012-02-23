ПЗ інвестує в організацію швидкісного руху на ділянці Київ-Лозова майже 160 млн. грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) планує у 2012 році інвестувати в організацію швидкісного руху на ділянці швидкісного руху Київ-Лозова майже 157,8 млн. грн.

Як сказано в повідомленні прес-служби ПЗ, на сьогодні на ділянці виконано робіт вартістю більш як 28,3 млн. грн.

Зокрема, відремонтовано 36,3 км шляху, замінено 4 комплекти стрілочних переведень, побудовано 8 нових і демонтовано 2 старих платформи, розпочато будівництво приміщення для чергового на переїзді 986-й км.

Крім того, повністю виконано тягові розрахунки для установки світлофорів на напрямі Дніпропетровськ-Лозова з урахуванням швидкостей залізничного руху, запланованих на цій ділянці, розроблено проекти обладнання цього напряму приладами автоматичної системи дистанційного контролю ходових частин рухомого складу. На відрізку більш як 42 км виконано роботи з модернізації пристроїв автоблокування і єдиної централізації, придбано 60 комплектів пристроїв сповіщення про наближення потягу і 3 комплекти устаткування оперативного зв`язку дільничних диспетчерів потягів.

Також ПЗ повідомляє, що на ділянці Київ-Лозова зроблено відсипку берегової платформи на станції Ігрень, побудовано берегову платформу на станції Варварівка, розпочато ремонт будівлі вокзалу, демонтаж острівної і монтаж берегової платформи на станції Павлоград-1.

Нагадаємо, раніше Придніпровська залізниця планувала спрямувати у 2012 р. 277,5 млн. грн. на оновлення різними видами ремонту більш як 239 км колій у пасажирському напрямі Лозова-Сімферополь, де в поточному році планується запровадити швидкісний рух.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш як 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% порівняно з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн.