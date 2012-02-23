Посилено адмінвідповідальність за порушення правил переїзду через залізничні переїзди

Верховна Рада України посилила адміністративну відповідальність за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» проголосували 358 народних депутатів із 420 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлено, що порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонено, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - накладення штрафу від 75 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Порушення, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Перевезення пасажирів автобусами у нічний час (з 22.00 до 6.00), крім тих, що здійснюються на маршрутах загального користування у режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.