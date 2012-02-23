ВР розмежувала функції державного і господарського управління залізничною галуззю

Верховна Рада України розмежувала функції державного і господарського управління залізничною галуззю.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» проголосували 239 народних депутатів із 403 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях здійснюється централізовано і належить до виключної компетенції АТ «Укрзалізниця».

Управління об’єктами державної власності, що не увійшли до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця», та його акціями, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до закону з урахуванням особливостей, встановлених Законом “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування ”.

Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме - залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюються за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.

“Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати у користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю і передано “Укрзалізниці” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, у тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання у користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ “Укрзалізниця” відповідно до його статуту та законодавства.

Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової. Розроблення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, у тому числі транзитом, здійснюється АТ «Укрзалізниця». Тарифи на транзитні перевезення встановлюються АТ «Укрзалізниця» відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.

Економічні відносини “Укрзалізниці” та її залежних господарських товариств, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги і роботи, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, здійснюються з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається “Укрзалізницею”.

Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ “Укрзалізниця” затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері транспорту.

Закон набирає чинності з дня державної реєстрації публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного відповідно до Закону «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».