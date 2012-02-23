Одеська залізниця втратила вантажі через неузгодженість у роботі відправників та отримувачів

Упродовж 20 днів лютого вантажооборот на Одеській залізниці істотно скоротився внаслідок неузгодженості в роботі вантажовідправників та отримувачів вантажів. За оперативними даними, траспортні потужності виявились більш як на чверть недовантаженими, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі залізниці.

Причому істотне відставання - при доведеному завданні 1 млн. 368 тис. перевезено за цей період лише 943 тис. 715 тонн вантажів – сталося “не тільки через складні погодні умови, а й з причин суб’єктивних. Серед них відсутність ринку збуту та договорів, зменшення або неможливість прийому вантажу вантажоодержувачем, сезонне зниження попиту на вантаж тощо».

Із 20 запланованих до навантаження видів вантажів лише за 14 позиціями виконано доведені завдання. Передусім спостерігається відставання у перевезеннях імпортних товарів, будівельних вантажів та кольорової руди. Найгостріша ситуація виникла з імпортними вантажам: планові показники реалізовано лише на 43,9% - порівняно 41,9% рівнем за аналогічний період минулого року. Головний збій виник через непред’явлення вантажів до перевезення у зв’язку з відсутністю ринку збуту та договорів по станції Чорноморська, зокрема з вини ТОВ «Трансінвестсервіс».

Нікопольський завод феросплавів зменшив прийом сировини зі станції Іллічівськ-Паромна. У зв’язку зі складними погодними умовами, низькою температурою повітря, які призвели до змерзання акваторій морських портів, виникли проблеми прийому імпортних вантажів по Миколаївському та Одеському портах.

Схожа ситуація склалася з навантаженням будівельних вантажів. Через різке зниження температури стрімко скоротився попит на будівельні вантажі – за 20 днів лютого недовантажено 225 тис. 704 тонн, що спричинило виконання плану лише на 28,8%, а відносно рівня минулого року на 49,7%. Також за цей період недовантажено 19,6 тис. тонн кольорової руди, внаслідок чого виконання плану становить 85,7%, а до минулого року – 95,5%. Зокрема, не виконується план навантаження по станціях Капустине та Канатове через не прийом змерзлого вантажу державним підприємством «Схід ГЗК».

Усе це призвело до того, що за 20 днів поточного місяця Одеська залізниця недоотримала понад 66 млн. грн. доходних надходжень від вантажних перевезень, що значно погіршило фінансовий стан залізниці. Зараз Одеська залізниця надолужує прогаяне - збільшує обсяги перевезень пред’явлених вантажів.