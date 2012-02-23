Парламент ухвалив закон про акціонування «Укрзалізниці»

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і №9377 про внесення змін до Закону «Про залізничний транспорт».

Ухвалення законів здійснюється в рамках реформи залізничного транспорту України, першим етапом якого є корпоратизація галузі.

На думку авторів законопроекту, акціонування і реформа дозволять зробити структуру «Укрзалізниці» більш прозорою, підвищити якість корпоративного управління і ефективність ухвалення рішень.

Створення акціонерного товариства дозволить прискорити реалізацію власних інвестиційних програм залізниць і залучати фінансування на модернізацію інфраструктури за більш вигідними ставках, залучати зовнішніх інвесторів і створювати спільні підприємства.

Довідка УНІАН. Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть створені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення компанії на базі державного акціонерного товариства відповідає міжнародній практиці, а також вимогам міжнародних організацій і Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна реформа залізничного сектора проводилася у Великій Британії та Німеччині.