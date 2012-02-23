На Донецькій залізниці затримано розкрадача релейних шаф

Оперативники Нікітовської воєнізованої охорони Донецької залізниці (ДЗ) спільно з працівниками транспортної міліції у ніч на 23 лютого на перегоні Горлівка — Байрак затримали розкрадача, який розібрав релейну шафу вхідного світлофора і викрав з неї 2 реле.

Як повідомляє ДЗ, в ході розслідування було встановлено, що затриманий раніше розібрав релейні шафи на тій же ділянці залізниці 11 і 15 лютого. Збитки залізниці встановлюються.

Крім того, ДЗ повідомила, що співробітники воєнізованої охорони залізниці спільно з представниками транспортної міліції 20 лютого на перегоні Волчеярськ — Переїзна затримали двох розкрадачів, які, використовуючи автонавантажувач і вантажний автомобіль КамАЗ, викрали із залізничного насипу 10,8 тонн щебеня.

12 лютого на станції Південнодонбасівська було затримано трьох розкрадачів, які викрали 1610 кг вугілля і намагалися вивезти викрадене на особистому автомобілі.

3 лютого на станції Монахово було затримано трьох розкрадачів, які викрали з піввагонів 3980 кг коксу на загальну суму 9280 грн.

Всього з початку 2012 року працівники воєнізованої охорони ДЗ запобігли 56 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей на загальну суму 67 тис. грн. Затримано і передано у правоохоронні органи 79 розкрадачів.

«Як правило, об`єктами посягань стають вантажі, які перевозяться на відкритому рухомому складі, в першу чергу це вироби з чорних металів, брухт і вугілля», - наголошується у повідомленні ДЗ.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2011 році Донецька залізниця збільшила завантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком - до 153 млн. тонн, що становило 39% загальних обсягів усіх залізниць України.

У далекому сполученні ДЗ у 2011 році перевезла 10,401 млн. пасажирів — на 0,6% більше, ніж роком раніше.