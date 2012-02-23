Республіка Білорусь зацікавлена у введенні спрощеного митного контролю в поїздах із України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, про це йшлося під час зустрічі голови відомства Ігоря КАЛЄТНІКА з головою митного комітету Білорусі Олександром ШПИЛЄВСЬКИМ.

Згідно з повідомленням, білоруська сторона зацікавилася досвідом української митниці щодо здійснення митного контролю поїздів «Київ - Москва» і «Харків - Москва» на станції відправлення/прибуття. Такий самий порядок планується ввести і на поїздах сполученням Україна-Білорусь.

За словами І.КАЛЄТНІКА, впродовж 2011 року товарообіг між Україною і Республікою Білорусь зріс на 6 млрд. дол. США. Через українсько-білоруський кордон було пропущено 2,5 млн. транспортних засобів, 33,8 млн. тонн вантажів і 8,7 млн. громадян.

Враховуючи це, вкрай важливим є забезпечення ефективного контролю і створення комфортних умов для перетину кордону.

Також повідомляється, що на сьогоднішній день завершується реконструкція пункту пропуску «Нові Яриловичі», який є одним з найбільших на українсько-білоруському кордоні. Готовність об`єкту становить 85%.

«Чекаємо, що будівництво буде завершене в травні цього року. Розширення пункту пропуску «Нові Яриловичі» дозволить збільшити пропускну спроможність до 1780 автомобілів на добу, - сказав І.КАЛЄТНІК, - оскільки збільшення обсягів взаємної торгівлі передбачає створення відповідної інфраструктури пунктів пропуску».