АТ на базі УЗ створять протягом 10 місяців з дня набрання чинності закону - експерт

Акціонерне товариство на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») буде створене протягом 10 місяців із дня набрання чинності закону про порядок організації акціонерного товариства на базі «Укрзалізниці», прийнятого 23 лютого.

Таку думку УНІАН висловив координатор реформування транспортної галузі Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Президентові України Олександр КАВА.

«Думаю, що АТ буде створено протягом 10 місяців із дня набрання законом чинності», - сказав він.

О.КАВА також повідомив, що при підготовці проекту закону до другого читання організаційну форму акціонерної залізничної компанії, котру буде створено на базі «Укрзалізниці», було змінено з «державної» на «публічну». Це зроблено відповідно до вимог закону «Про акціонерні товариства».

«Закон України «Про акціонерні товариства» зараз передбачає можливість створення в Україні двох типів акціонерних товариств: публічних та приватних. Також закон передбачає існування державних акціонерних товариств, діяльність яких регулюється згаданим законом, але з урахуванням особливостей, прописаних у спеціальних законах. У випадку з «Укрзалізницею» можна використовувати обидва варіанти, але законодавець встановив набагато більше вимог щодо розкриття інформації саме для публічних АТ», - сказав експерт.

Крім того, О.КАВА зазначив, що на акціонерне товариство, створене на базі «Укрзалізниці», будуть покладатися ряд обмежень, зокрема, неможливість відчуження акцій АТ, бо 100% цих акцій закріплюється у державній власності.

«Про приватизацію мова не йде», - сказав він.

Як повідомив експерт, у формі акціонерного товариства функціонують залізниці, зокрема, в Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe SA) та в інших країнах.

При цьому «в європейській системі залізниць немає позитивних прецедентів приватизації залізничних компаній».

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада Україна прийняла у другому читанні запропонований Кабінетом міністрів законопроект № 9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».