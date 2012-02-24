На модернізацію залізниці необхідно 100 млрд. грн. - Корнієнко

На модернізацію залізниці за програмою реформування необхідно близько 100 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це сказав заступник міністра інфраструктури - керівник апарату Володимир КОРНІЄНКО, коментуючи прийняті Верховною Радою України закони "Про особливості утворенні державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" і "Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт " (щодо розмежування функцій державного та господарського управління галуззю).

"Сподіваємося, це (ухвалення законів — УНІАН) дозволить провести модернізацію залізниці, на яку за програмою реформування необхідно близько 100 млрд. грн. Ми хочемо, щоб наша залізниця в першу чергу стала конкурентноспроможною, по-друге, самодостатньою, й надавала послуги на сучасному рівні", - підкреслив він.

Також В.КОРНІЄНКО повідомив, що в ході реформування галузі всі соціальні гарантії для залізничників буде збережено.

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла запропоновані Кабінетом міністрів закони №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» й №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Держпрограму реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки було прийнято в 2009 році. У листопаді 2011 року уряд продовжив її до 2019 року.

Програма передбачає три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію й буде розподілено функцій між нею та державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Орієнтовний обсяг коштів для виконання першого й другого етапів програми становить 9 млрд. 329,95 млн. грн. (із держбюджету - 4 млрд. 094,9 млн. грн., із місцевих бюджетів -3 млрд. 953,6 млн. грн., інших джерел - 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Обсяг коштів, необхідний для реалізації третього етапу програми, буде визначено під час затвердження відповідних завдань і заходів.