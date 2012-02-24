ПЗ у 2012 році встановить 196 приладів обліку витрати води та енергоносіїв

Придніпровська залізниця (ПЗ) в 2012 році планує встановити в структурних підрозділах магістралі 196 приладів обліку - 159 лічильників витрати води, 36 - електроенергії, 1 - газу.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, передбачається, що подібні заходи дозволять щорічно економити близько 80 тис. грн.

У 2011 році в структурних підрозділах Придніпровської залізниці було встановлено 429 лічильників витрати води, 52 - тепла, 35 - електроенергії і 7 - газу.

При цьому за грудень 2011 - січень 2012 року за рахунок удосконалення обліку ПЗ заощадила близько 125 тис. кубометрів води на суму понад 819 тис. грн. і майже 395 Гкал тепла на суму понад 129 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.