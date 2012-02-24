«Белтелеком» підвищив тарифи на телефонний зв'язок з Україною і РФ на 20%

Мінськ. Від сьогодні «Белтелеком» змінює деякі умови надання послуг міжнародного телефонного зв`язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Белтелекома», на 20% підвищено тарифи на міжнародні телефонні з`єднання та послуги з пропуску трафіку з Росією, Україною, Молдовою та Узбекистаном. Тепер телефонна розмова з Україною обійдеться в 988 білоруських рублів.

При цьому пільговий тариф за кожну повну чи неповну хвилину міжнародного телефонного з`єднання буде застосовуватися з 23.00 до 06.00 в будь-який день тижня і буде коштувати 659 рублів за розмову з Україною.

«Всі зміни пов`язані з виходом на беззбитковість послуг міжнародного телефонного зв`язку. Компанія "Белтелеком" продовжує проводити зважену тарифну політику і робить все можливе, аби клієнтам були доступні передові технології», - пояснили в прес-службі.

Довідка УНІАН. «Белтелеком» є первинним інтернет-провайдером в Білорусі, здійснює передачу даних комутованою мережею загального користування, забезпечує доступ до міжнародних та білоруським ресурсів інтернету, надає в користування міжнародні цифрові потоки і канали практично будь-якої ємності, забезпечує рівні умови роботи операторів мобільного зв`язку Білорусі шляхом підключення їх до міжнародної станції, надає міжміський і міжнародний роумінг.