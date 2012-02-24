Польська PKP Intercity почала публікувати електронний вісник

Варшава. Найбільший залізничний перевізник між великими містами у Польщі - компанія PKP Intercity цього тижня розпочала публікувати електронний вісник IC News.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

"Це безкоштовне видання, яке буде підготовлене для всіх зацікавлених діяльністю і планами перевізника. Завдяки йому можна буде дізнатися новини компанії і ознайомитися з цікавими фактами в залізничній сфері", - відзначила у прес-службі.

Всі охочі можуть одержувати вісник, який виходитиме кожної третьої середи місяця, на електронну пошту або ознайомитися з ним на офіційному веб-сайті компанії.

У першому номері, зокрема, можна знайти базові дані про PKP Intercity, ремонти і модернізацію рухомого складу, а також про спеціальні акції на послуги компанії.

Перший номер вісника можна знайти тут. Як повідомляв УНІАН, у 2011 році PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило майже 14% усіх перевезених пасажирів у Польщі (4-те місце в країні). Водночас, з урахуванням довжини трас пасажирських перевезень, компанія зайняла перше місце в країні з більш як 45% частки ринку.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить до створеної у 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту Польщі державної компанії PKP і спеціалізується на перевезеннях пасажирів між найбільшими польськими містами і в міжнародному сполученні.