Міжміські та міжнародні автобуси можуть обладнати пасками безпеки
16:44, 24 лютого 2012Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури України має намір зобов`язати перевізників в обов`язковому порядку обладнати пасками безпеки сидіння міжміських і міжнародних автобусів.
Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.
Також, за інформацією Мініфраструктури, планується зобов`язати перевізників в обов`язковому порядку обладнати міжміські і міжнародні автобуси обмежувачами швидкості.
«На завершальному етапі підготовка документів щодо обов`язкового використання на міжміських і міжнародних маршрутах автобусів, обладнаних обмежувачем швидкості і пасажирськими сидіннями з пасками безпеки», - повідомляє прес-служба міністерства.
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