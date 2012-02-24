Міжміські та міжнародні автобуси можуть обладнати пасками безпеки

Міністерство інфраструктури України має намір зобов`язати перевізників в обов`язковому порядку обладнати пасками безпеки сидіння міжміських і міжнародних автобусів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Також, за інформацією Мініфраструктури, планується зобов`язати перевізників в обов`язковому порядку обладнати міжміські і міжнародні автобуси обмежувачами швидкості.

«На завершальному етапі підготовка документів щодо обов`язкового використання на міжміських і міжнародних маршрутах автобусів, обладнаних обмежувачем швидкості і пасажирськими сидіннями з пасками безпеки», - повідомляє прес-служба міністерства.

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