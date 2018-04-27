Залізниця рушила зі станції «совок»

Реформа української залізниці виходить із "глухого кута". Створено всі передумови для того, щоб і залізничні перевезення могли стати повноцінним бізнесом, що приносить прибуток - Верховна Рада ухвалила в другому читанні розроблений урядом закон про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і внесла зміни в Закон «Про залізничний транспорт» (документи № 9337 і № 9377).

Прийняття цих документів є першим етапом програми реформування залізничної галузі, розрахованої до 2019 року. Її перший етап (2012-2013 рр..) передбачає створення єдиної державної акціонерної компанії і розподіл функцій між нею і державою. На другому етапі реформи (2013-2015 рр..) планується створити вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності, на третьому етапі (2016-2019 роки) - ліквідувати перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворити окрему компанію, яка буде відповідати за пасажирські перевезення.

На думку авторів законопроекту, акціонування і реформа дозволять зробити структуру «Укрзалізниці» прозорішою, підвищити якість корпоративного управління та ефективність прийняття рішень. Прихильники акціонування сподіваються, що створення акціонерного товариства дозволить прискорити реалізацію власних інвестиційних програм залізниць і залучати фінансування на модернізацію інфраструктури за вигіднішими ставками, а також зовнішніх інвесторів і створювати спільні підприємства. У той же час, противники реформи галузі вважають, що акціонування - перший крок до приватизації залізниці.

Як стверджує генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, приватизація залізниці не загрожує. «В законопроекті, який прийнятий Верховною Радою, чітко написано, що вся інфраструктура залізниць не передається до статутного фонду створюваного підприємства, а тільки переходить державному акціонерному товариству в управління», - сказав він.

Козак зазначив, що, згідно з прийнятим законом, 100% акцій акціонерного товариства будуть належати державі і будь-яке рішення щодо подальшої долі інфраструктури, буде прийматися тільки вищими органами влади зі схвалення Верховної Ради.

Зміни до другого читання...

Проект закону, підготовлений до другого читання, дещо відрізнявся від того, який депутати розглядали першим. Зокрема, зміни відбулися в назві державного залізничного підприємства. Якщо раніше воно планувалося як Державне акціонерне товариство, то потім - Публічне акціонерне товариство.

Чому так сталося, пояснив один з авторів документа, координатор реформування транспортної галузі Координаційного центру з впровадження економічних реформ при президентові України Олександр Кава: «Закон України «Про акціонерні товариства» зараз передбачає можливість створення в Україні двох типів акціонерних товариств: публічних та приватних. Також закон передбачає існування державних акціонерних товариств, діяльність яких регулюється згаданим законом, але з урахуванням особливостей, прописаних у спеціальних законах. Таким чином, «Укрзалізниця» може використовувати обидва варіанти, але для публічних АТ законодавець встановив набагато більше вимог щодо розкриття інформації».

Таким чином, якщо в назві державної компанії буде написано АО - «публічне», то це буде означати, що на «Укрзалізницю» поширюється всі вимоги, які передбачені для таких товариств.

Попереду приватизація?

Акціонерна компанія на базі «Укрзалізниці» повинна бути створена вже через 10 місяців після прийняття закону - до кінця 2012 року. При цьому О.Кава відзначає, що в законі про акціонування чітко виписано - 100% акцій підприємства будуть належати державі: «Як обмеженння буде накладена неможливість відчуження акцій АТ, оскільки їх 100% закріплюється у державній власності. Відповідно, про приватизацію мова не йде». Відчужувати їх, передавати в заставу та здійснювати будь-які інші дії закон забороняє.

За словами О.Кави, рішення про створення акціонерного товариства на залізниці приймали багато держав. Наприклад, для Російської залізниці (РЖД) була обрана форма відкритого акціонерного товариства (ВАТ), яке є аналогом нашого публічного АТ (ПАТ). 100% акцій ВАТ "РЖД" закріплені в держвласності. В Німеччині Deutsche Bahn AG має юридичну форму приватного акціонерного товариства, хоча 100% його акцій закріплені у власності держави. У Польщі залізнична компанія PKP (Polske Koleje Panstwowe) SA також створена у формі акціонерного товариства, але єдиним акціонером є держава.

О.Кава підкреслює, що в Європі взагалі немає позитивного досвіду приватизації залізниці. Зокрема, уряд Естонії в 2001 році продав 66% державної залізничної компанії Eesti Raudtee (EVR), але вже в 2007 році змушений був прийняти рішення про націоналізацію компанії і знову стати 100% власником її акцій.

Втім, коли реформування і реструктуризація «Укрзалізниці» будуть завершені, питання приватизації залізниць може знову стати актуальним. Цього не виключає голова Фонду держмайна Олександр Рябченко: «Потрібно подивитися, в якому вигляді «Укрзалізниця» буде функціонувати, і який стан буде після реструктуризації. Тоді можна буде говорити про інвестора». Втім, він запевняє, що в будь-якому випадку «приватизації залізниць України як єдиного комплексу, щоб ми продали контрольний пакет акцій, думаю, не буде. Для України це неможливий варіант».

Анна Левченко (УНІАН)