ЄБРР планує надати «Укрзалізниці» кредит у розмірі 62,5 млн. дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує найближчим часом надати Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») кредит у розмірі 62,5 млн. доларів на оновлення рухомого складу.

Як йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН, "керівництвом ЄБРР уже ухвалено рішення про надання додаткового фінансування на оновлення вантажного рухомого складу на суму 62,5 млн. дол. США, яке ЄБРР сподівається підписати найближчим часом».

Крім того, ЄБРР повідомляє, що банк «працює над підготовкою нових важливих проектів із електрифікації окремих залізничних напрямків».

На сьогодні ЄБРР надав «Укрзалізниці» три довгострокові кредити на загальну суму 234 млн. дол. США на фінансування закупівлі сучасного обладнання для технічного обслуговування колій, оновлення вантажного рухомого складу та будівництво Бескидського тунелю.

Розширити співпрацю ЄБРР із «Укрзалізницею» дозволяє ухвалення 23 лютого 2012 року Закону «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» і Закону «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»

«Ця реформа створить необхідні умови для залучення приватних інвестицій у залізничний транспорт, які дуже необхідні для модернізації залізничного сектора України та підвищення конкурентоспроможності української економіки», - зазначив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла запропоновані Кабінетом міністрів закони №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» й №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію й буде розподілено функцій між нею та державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.

Практика створення компанії на базі державного акціонерного товариства відповідає міжнародній практиці, а також - вимогам міжнародних організацій та Європейського Союзу. Зокрема, аналогічна реформа залізничного сектора проводилася у Великій Британії та Німеччині.