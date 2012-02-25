У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на суботу, 25 лютого, через погіршення погоди і просить жителів Криму і туристів відкласти походи в гори і не виїжджати на рибалку і полювання.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Синоптики прогнозують сильний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, південно-західний вітер швидкістю до 20 метрів за секунду.

«Можуть виникнути складнощі в роботі транспорту, при проведенні аварійно-відновних і висотних робіт. Обмерзання і поривчастий вітер здатні спричинити пошкодження або обрив ліній електропередач і зв`язку, обвалення слабо укріплених рекламних конструкцій, порушення в роботі систем ЖКГ», - попередили в МНС.

Рятувальники закликають власників автомобілів утриматися від поїздок за межі міст і сіл в ожеледь і в умовах обмеженої видимості.