У Вінниці введено нову схему руху громадського транспорту

У місті Вінниці почала діяти нова схема організації руху громадського транспорту, яка передбачає кардинальну зміну маршрутів маршрутних таксі.

Про це повідомив УНІАН у департаменту у справах ЗМІ і зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, з введенням в дію нової схеми руху транспорту кількість працюючого комунального пасажирського транспорту зросла у кілька разів.

Основна новина нової схеми руху стосується того, що маршрутки не дублюватимуть напрям руху громадського електротранспорту, таким чином у Вінниці залишилося 5 трамвайних, 14 тролейбусних, 10 автобусних маршрутів і 28 маршрутів для маршрутних таксі.

Окрім цього ущільнився графік руху трамваїв і тролейбусів, а час їх роботи починається о 5:30 і закінчується о 24:00, раніше вони працювали з 6-ї ранку до 22-ї години.

У деяких перевізників є ще діючі договори, термін яких закінчується наприкінці 2012-го або в 2013-2014 роках. Таких у місті є 130 автобусів на 18 маршрутах.

Водночас по Вінниці сьогодні продовжують курсувати так звані нелегальні маршрутки, які, незважаючи на введення нової схеми руху, продовжують возити пасажирів за старими маршрутами – цих перевізників штрафуватимуть.

За тиждень до введення в дію нової схеми руху транспорту, у Вінниці на найбільших зупинках і площах працювали пункти, в яких для жителів міста роздавали віддруковані нові схеми руху транспорту, давали роз`яснення, а також фіксували побажання городян щодо того або іншого маршруту. У мерії відзначають, що всі ці побажання будуть враховані після тримісячного тестування нової схеми руху.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив нову схему руху маршрутних таксі.