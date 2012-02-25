У Тернополі створять музей-тролейбус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП «Тернопільелектротранс», музей заплановано створити на базі тролейбусу «Skoda 9Тr22» з бортовим номером 29, якому уже 36 років. При цьому він ще досі виходить на рейси, обслуговуючи маршрут №8.

«Спочатку ми планували зробити пам’ятник тролейбусу, використавши для цього тролейбус з бортовим номером 28 – один з тих, які почали курсувати Тернополем ще на початку 1976 року. Однак виявилось, що цього зробити неможливо, бо у цього тролейбуса несуча рама була у жалюгідному стані, мала 5 тріщин і відновленню не підлягала. Тому було прийнято рішення створити музей на базі найстарішого тролейбуса у Тернополі з бортовим номер 29, причому це буде «музей на колесах», він зможе їздити містом», – розповів ініціатор створення музею, керівник Тернопільської спілки любителів тролейбусів Андрій ОКРУТНИЙ.

За його словами, даний тролейбус – остання дводверна машина, яка відкривала тролейбусний рух у Тернополі.

«Наразі ми уже відчистити від фарби емблему, декоративні елементи та маршрутовказівники. Встановлено емблему «Skoda 9Тr22», як це роблять на музейних екземплярах у Чехії. Невдовзі відчистимо тролейбус по периметру від кількох шарів фарби, після чого його пофарбують у автентичний бежево-червоний колір, а також обладнають білими дисками», – каже А.ОКРУТНИЙ.

За його даними, у салоні буде розміщено постійно діючу виставку зі світлин, малюнків й інформаційних плакатів із цікавими фактами розвитку електротранспорту Тернополя.