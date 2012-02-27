ORENAIR з травня по вересень виконуватиме рейси до Києва з Оренбурга і Пермі

Авіакомпанія ORENAIR (ВАТ «Оренбурзькі авіалінії», РФ) з 28 травня по 10 вересня 2012 року виконуватиме рейси до Києва з Оренбурга і Пермі.

Як повідомляється на сайті компанії, польоти з Оренбурга виконуватимуться двічі на тиждень, з Пермі - один раз на тиждень.

“Літні канікули в Україні - це можливість побачити близьких і рідних людей, помилуватися на красу старовинного Києва”, - говориться на сайті російського авіаперевізника.

Довідка УНІАН. ORENAIR (ВАТ «Оренбурзькі авіалінії», РФ) входить до п`ятірки найбільших авіакомпаній Росії. У 2010 році ORENAIR перевезла 2,4 млн. пассажирів - на 49,3% більше, ніж роком раніше.

Повітряний парк компанії становлять 20 літаків Boeing і два літаки ТУ (ТУ-154 і ТУ-204-100).