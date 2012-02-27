У Києві нові автобуси і тролейбуси вийдуть на маршрути в березні - Попов

Уже на початку березня маршрутами громадського транспорту курсуватимуть нові автобуси та тролейбуси.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час апаратної наради із заступниками, головами районів та керівниками структурних підрозділів КМДА, поінформували УНІАН у прес-службі міськадміністрації.

О.ПОПОВ розповів, що комунальне підприємство «Київпастранс» уже отримало 74 нові автобуси та 31 тролейбус, придбані за кредитні кошти ЄБРР. Підприємство вже готове реалізувати І чергу Плану насичення новим рухомим складом основних маршрутів громадського транспорту звичайного режиму руху.

Аби визначити, на яких саме маршрутах необхідно збільшити кількість рухомого складу, керівник КМДА доручив начальнику Головного управління транспорту та зв’язку додатково вивчити пропозиції мешканців, які надійшли до call-центру (15-51), щодо завантажених маршрутів.

«Автобуси та тролейбуси мають вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям», – підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, у вирішенні проблеми дорожніх заторів київська влада особливу увагу приділяє розвитку саме громадського транспорту. Крім того, розвиваючи комунальний транспорт, КМДА формує умови, за яких пенсіонери та інші групи киян, що мають право пільгового проїзду, можуть користуватися цим правом без будь-яких обмежень, зазначив він.

«Минулого року було введено в експлуатацію міську Кільцеву електричку. Триває реконструкція трамвайних ліній як у центрі, так і в спальних районах Києва. І це тільки перші кроки на шляху вдосконалення транспортної системи столиці. Ми плануємо ввести окрему смугу для громадського транспорту на тих автошляхах столиці, де це можливо. Також найближчими роками ми придбаємо понад 1000 одиниць рухомого складу: тролейбусів, автобусів, трамваїв, вагонів метро», – додав О.ПОПОВ.