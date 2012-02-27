Доходи українських залізниць від перевезень у 2011 році становили 46 млрд. грн.

Залізниці України у 2011 році одержали доходи від звичайної діяльності в сумі 53,7 млрд. грн., зокрема 46 млрд. грн. - від перевезень.

Як сказано у повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), витрати залізниць України від звичайної діяльності за підсумками 2011 року становитимуть 53 млрд. грн., зокрема від пасажирських і вантажних перевезень - 40,1 млрд. грн.

«Фінансовий результат діяльності залізниць України очікується прибутковий», - сказано у повідомленні «Укрзалізниці».

Водночас «Укрзалізниця» відзначає, що збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2011 року перевищать 6,6 млрд. грн., зокрема у приміському сполученні - 3,2 млрд. грн.

Нагадаємо, в 2011 році залізниці України збільшили перевезення вантажів на 8,4% у порівнянні з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році.

За оперативними даними, прогнозувалося, що чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року зросте на 11,3% у порівнянні з 2010 роком - до 706,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Українські залізниці в 2010 році збільшили чистий прибуток на 65% - до 600 млн. грн.

За даними Державної служби статистики, у січні-листопаді 2011 р. пасажирські залізничні перевезення з урахуванням перевезень міською електричкою збільшилися на 0,7% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року - до 396,7 млн. пасажирів.

За підсумками 2010 р. перевезення пасажирів знизилися на 6% у порівнянні з попереднім роком - до 6,8 млрд. пасажирів. Водночас перевезення пасажирів залізничним транспортом зросли на 0,2% у порівнянні з 2009 роком — до 426,6 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою).