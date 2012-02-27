ПЗЗ призначила до 8 березня 4 додаткових поїзди

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила до 8 березня 4 додаткових пасажирських потяги далекого сполучення.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, зокрема, призначено додатковий поїзд № 207/208 Київ - Ужгород - Київ відправленням з Києва 7 і 10 березня, № 219/220 Київ - Івано-Франківськ - Київ відправленням з Києва 8 та 11 березня, № 282 / 281 Київ - Сімферополь - Київ відправленням з Києва 7 і 9 березня і № 624/623 Київ - Кам`янець-Подільський відправленням з Києва 7 березня.

«Південно-Західна залізниця продовжує вивчати попит на найбільш популярні напрямки під час весняних свят і призначати курсування додаткових поїздів», - йдеться в повідомленні.