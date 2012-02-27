«Укрзалізниця» виплатила 600 млн. грн. за кредитом «ВТБ Банку»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в лютому 2012 року виплатила кредитні кошти відповідно до договорів між Південно-Західною залізницею та ВАТ «ВТБ Банк» на загальну суму 600 млн. грн.

Як йдеться в повідомленні «Укрзалізниці», переданому УНІАН, позикові кошти були використані на фінансування будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в Києві.

Нагадаємо, що на початку лютого 2012 року «Укрзалізниця» також погасила 44,1 млн. доларів США за кредитними угодами з Barclays bank.

У жовтні 2010 року «Укрзалізниця» розрахувалася за кредит у розмірі 700 млн. дол. США, який був наданий "Дойче банком АГ" в 2004 році на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві.

Довідка УНІАН. За даними «Укрзалізниці», будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро до Києва, відомого як «Міст Кірпи», обійшлося «Укрзалізниці» в 8,5 млрд. грн.