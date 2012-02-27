Урядова комісія 29 лютого назве причини перебоїв в транспортуванні вантажів залізницею

Урядова комісія, створена за дорученням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, 29 лютого представить результати перевірки причин перебоїв в транспортуванні вантажів залізницею і зростання вартості експортно-імпортних і транзитних перевезень на 30-50%.

Про це УНІАН повідомили у Федерації роботодавців України (ФРУ), на вимогу якої 22 лютого було створено комісія.

У ФРУ відзначають, що урядова комісія має отримати пояснення причин передачі права управління 175-тисячним парком вантажних вагонів восьми приватним компаніям – ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Юніом Ком Транс», ТОВ «Карготранс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Транс Систем Лоджістік», ТОВ «Квадро-центр», ТОВ «Трініті-Інвест». Комісія також має з`ясувати критерії відбору цих компаній та їх здатність забезпечити ефективне управління парком вантажних вагонів. Крім того, комісія має з`ясувати, чи перебувають вагони, як і раніше, у державній власності.

Урядову комісію з розслідуванню причин перебоїв у перевезенні вантажів залізницею очолив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ, до її складу увійшли представники Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструктури і Федерації роботодавців України.

У ФРУ відзначили, що федерація 1 лютого 2012 року у відповідь на численні звернення від підприємств будівельної, скляної, машинобудівної, харчової та інших галузей, які повідомляли про перебої в перевезеннях залізницею та їх дорожчання, направила прем`єр-міністру України звернення з проханням врегулювати ситуацію у сфері вантажних залізничних перевезень.

30 лютого ФРУ звернулася із заявою до Антимонопольного комітету України, в якому просила розслідувати факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції і зловживання монопольним становищем з боку «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» проводить реорганізацію структури вантажних залізничних перевезень. З метою ефективної експлуатації вагонного парку на залізничному транспорті України в 2011 р. були створені державні вагонні компанії, у власність яких поступово передаються вагони інвентарного парку.

Організація перевезень вантажів у вагонах власників - державних вагонних компаній і порожніх вагонах цих компаній здійснюється ДП «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) на підставі договорів між УТЛЦ, залізницями, державними вагонними компаніями і замовниками перевезень.