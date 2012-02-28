Уряд розробив податкові пільги для IT-галузі. Тігіпко прокоментував...

Законопроекти щодо пільгового податкового режиму та інших спеціальних умов для IT-галузі мають бути прийняті найближчим часом.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО під час зустрічі, присвяченої розширенню діяльності в Україні компанії ЕРАМ Systems.

За словами С.ТІГІПКА, під його керівництвом були підготовлені зміни до законодавства, які передбачають запровадження для IT-компаній 5%-го податку на прибуток підприємств, а також податку на доходи фізосіб і єдиного соціального внеску на рівні 5%.

«Саме такі ставки будуть конкурентоспроможними з тими, які діють в Індії, Китаї, які лідирують у сфері IT на світовому ринку. І ми докладемо всіх зусиль, щоб наші пропозиції були враховані у Верховній Раді, де розглядаються відповідні законопроекти », - підкреслив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр закликав представників IT-співтовариства брати участь у вдосконаленні законодавства, яке регулює роботу галузі.

«На мою підтримку можете розраховувати. Ринок має хороший потенціал зростання, який буде реалізовано завдяки сприятливішим умовам роботи IT-компаній», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що ЕРАМ Systems разом з інвестиційним банком Barclays Capital розвиває в Києві глобальний центр розробки і технічної підтримки ПЗ вартістю 5 млн. дол. У проекті працюють близько 500 фахівців з України, у 2011 році планується розширити штат до 700 співробітників.

Нагадаємо, що за оцінкою експертів, обсяг українського ринку експорту IT-послуг за підсумками 2011 року становив близько 1 млрд. доларів.