На реконструкції залізничного вокзалу у Донецьку освоєно 750 млн. грн.

У Донецьку на реконструкції залізничного вокзалу на сьогоднішній день освоєно 750 млн. грн., що становить 70% загального обсягу запланованих коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний інженер Донецької залізниці Олександр ФІЛАТОВ 27 лютого на брифінгу в Донецьку.

За його словами, на реконструкції вокзалу «на сьогоднішній день освоєно близько 750 млн. грн., і ці гроші вже сплачено, ще належить освоїти близько 300 млн. грн., але будівельники йдуть з випередженням графіка освоєння».

О.Філатов відзначив, що цей об`єкт будується 1 рік і 4 місяці і «готовність, яка є на сьогоднішній день, вона не влаштовує ні обласне керівництво, ні мера міста, ні нас, тому ми вимушені сьогодні працювати у 2 зміни з розрахунку, щоб усі основні роботи закінчити до кінця березня».

Головний інженер також повідомив, що на сьогоднішній день вокзал Донецька обслуговує близько 20 тис. пасажирів за добу, але, з урахуванням вимог УЄФА, пасажиропотік у період проведення в Донецьку фінального туру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 збільшиться приблизно вдвічі. «Таким чином, на Донецькому залізничному вокзалі пасажиропотік становитиме 32,5 тис. чоловік на добу, така розрахункова цифра», - сказав О.Філатов.

Він додав, що загальна площа вокзалу із новозбудованими приміщеннями зараз становить близько 16 тис. кв. м. «З розширенням вокзалу ми збільшуємо число обслуговуючого персоналу. Це створення близько 100 нових робочих місць, разом – близько 180 чоловік працюватимуть на обслуговування вокзалу», - повідомив головний інженер.

Він також додав, що зараз місткість Донецького залізничного вокзалу становить 700 чоловік, з реконструкцією його місткість збільшиться до 2100 чоловік, тобто втричі.

Як повідомляв УНІАН, на реконструкції і будівництві вокзального комплексу Донецьк у 2011 році було освоєно 355 млн. грн.