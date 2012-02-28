ПЗ до Євро-2012 відкриє вісім спецкас для іноземних пасажирів

Придніпровська залізниця до Євро-2012 відкриє вісім спеціалізованих кас для обслуговування іноземних пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, по дві каси буде відкрито на вокзалах Дніпропетровська, Сімферополя, Севастополя і по одній - на вокзалах Запоріжжя-1 і Джанкой.

Для орієнтації іноземних пасажирів на вокзалах аудіо- і візуальна інформація на табло про прибуття-відправлення потягів, оголошення про послуги дублюватимуться англійською мовою.

Крім того, на вокзалах вказаних міст планується розмістити показники з піктограмами, інформація на яких відповідає міжнародним стандартам («Рекомендаціям про використання єдиної символіки, уніфікованого відображення піктограм для пасажирів у міжнародному сполученні»).

Для спілкування з іноземцями під час проведення Євро-2012 620 провідників пасажирських потягів і 93 працівники вокзалів опанували необхідний обсяг англійської лексики. Для їх навчання магістраль купила 1699 словників і підручників.

Із 34 студентів Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту імені Лазаряна, відібраних для роботи провідниками у пасажирських потягах під час проведення Євро-2012, 6 чоловік уже закінчили професійне навчання і одержали відповідні посвідчення.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.