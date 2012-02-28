Шкірю обрано головою асоціації перевізників ВААП

Народного депутата Ігоря ШКІРЮ (ПР) обрано президентом Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене в ході з`їзду членів ВААП 28 лютого в Києві.

Крім того, з`їзд ВААП почав роботу зі створення Ради асоціації.

Як повідомив журналістів І.Шкіря, до складу Ради асоціації увійдуть керівники обласних і великих міських підрозділів ВААП, представники великих перевізників, представники державних органів влади.

Планується, що до Ради асоціації увійде 50-70 чоловік. Рада збиратиметься між з`їздами асоціації.

“Раніше такого органу у ВААП не було. Був тільки з`їзд, який збирався раз на рік, і правління у складі 15 чоловік”, - сказав І.Шкіря.

Довідка УНІАН. І.Шкіря з грудня 2011 року був виконувачем обов`язків президента ВААП. До цього, з 1998 року, асоціацію очолював її засновник Віталій РЕВА, який подав у відставку за станом здоров`я.

Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників заснована в 1997 році як добровільне об`єднання суб`єктів підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту. У складі асоціації понад 150 транспортних операторів пасажирського автотранспорту, що здійснюють міські, приміські і міжнародні перевезення, страхових компаній, вітчизняних виробників транспортних засобів, більшості підприємств автобусних станцій, дилерські, постачальні та інші організації, пов`язані з ринком пасажирських перевезень.