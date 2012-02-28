ІНТЕРПАЙП і УЗ проведуть конференцію з проблем зносу пари "рейка-колесо"

14:55, 28 лютого 2012
Транспорт/Звя'зок
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Корпорація ІНТЕРПАЙП і «Укрзалізниця» 26-27 квітня 2012 року на базі ІНТЕРПАЙП НТЗ (м. Дніпропетровськ) проведуть II міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток сучасних технологій виробництва вітчизняних підприємств – основа для зниження зносу пари «рейка-колесо». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ІНТЕРПАЙП.

Основна тематика конференції – проблеми і шляхи рішення наднормативного зносу рейка-колесо, дослідження причин утворення дефектів і способи підвищення зносостійкості.

В ході конференції учасники ознайомляться з новітніми технологіями виробництва залізничних коліс на базі колесопрокатного цеху ІНТЕРПАЙП НТЗ. Окрім цього, в рамках конференції передбачена екскурсія на новий високотехнологічний завод «Дніпросталь».

Довідка УНІАН. ІНТЕРПАЙП НТЗ - один з найбільших у світі виробників залізничних коліс під брендом KLW. Паралельно з пошуком оптимальної конструкції колеса технологи ІНТЕРПАЙП НТЗ розробляють нові рішення у частині зміни механічних властивостей залізничного колеса. Після освоєння виробництва коліс із неперервнолитої сталі підприємство має намір значно розширити продуктовий ряд за рахунок використання нових марок сталі.

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