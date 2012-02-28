Львівська залізниця у 2011 році збільшила перевезення на 12,3%, в порівнянні з 2010 роком. Всього перевезено 23 млн. 79 тис. 900 тонн вантажів. Річний план залізничники перевиконали на 3,2%.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ДТГО «Львівська залізниця».

Згідно з повідомленням, у 2011 році Львівська залізниця отримала від вантажних перевезень 2 млрд. 480 млн. 908 тис. грн. надходжень, що на 1,4% більше плану.

Зокрема, в 2011 році на Львівській магістралі працювали з такими основними вантажами: будівельні матеріали (9411 тис. тонн), кам`яне вугілля (2156 тис. тонн), промислова сировина (1814 тис. тонн), лісові вантажі (1710 тис. тонн), металобрухт (більше мільйона тонн) та ін.

Також протягом минулого року залізничники перевезли 751 тис. тонн зерна і 130 тис. тонн цукрових буряків, майже 235 тис. тонн цукру і 976 тис. тонн міндобрив, 165 000 тонн продовольчих і 45 000 тонн промислових товарів.

Серед вантажовідправників, які минулого року значно збільшили навантаження на Львівську залізницю, - ККНК «Технобуд», ЗАТ «Томашгородський щебзавод», ВАТ «Волиньцемент», ВАТ «Рівнеазот», збільшилися перевезення нафтопродуктів ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» та АТ НПК «Галичина».

Водночас, у прес-центрі відзначили, що через деякі обставини, які не залежали від залізничників, протягом року не вдалося отримати кошти від перевезення кам`яного вугілля, флюсів, будівельних вантажів, промислової сировини. Серед причин недозавантаження - відмова від використання вагонів, відсутність потреби у вантажі, непред`явлення вантажу вантажовідправниками та інші. Через невиконання плану навантаження з вищезазначених причин залізничники недоотримали майже 60 млн. грн.