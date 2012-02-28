ВААП планує домовитися про постачання палива зі знижкою

Всеукраїнська асоціація автоперевізників (ВААП) планує досягти угоди з постачальниками і переробниками нафтопродуктів про консолідовані поставки палива для автоперевізників, що входять у ВААП.

Про це УНІАН сьогодні повідомив президент ВААП Ігор ШКІРЯ.

«Ми будемо проводити переговори з постачальниками нафтопродуктів про консолідовані поставки для того, аби вони дали максимальні знижки перевізникам, які входять у ВААП», - сказав він.

Також І.ШКІРЯ повідомив, що для забезпечення потреб членів ВААП асоціація планує «виходити на рівень Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб зробити якийсь альянс великих споживачів і виробників нафтопродуктів».

За його словами, знижка на ціну палива для членів ВААП може скласти від 50 коп. до 1 грн. за 1 літр. «Ми будемо просити знижку в розмірі 1 грн., а наскільки це буде реально, покажуть переговори. Але будь-яка знижка від 50 копійок - це вже буде пристойно. Ми говоримо про ціну гурту, а не про вартість палива на заправці».

І.ШКІРЯ повідомив, що ВААП почне роботу з українськими нафтопереробниками, однак у випадку, якщо не вдасться досягти компромісу, ВААП буде вести переговори з імпортерами.

«Перевізнику все одно, чиє паливо, для нього головне - не заплатити зайву гривню», - сказав він.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників заснована в 1997 році як добровільне об`єднання суб`єктів підприємницької діяльності в галузі автомобільного транспорту. У складі асоціації більше 150 транспортних операторів пасажирського автотранспорту, які здійснюють міські, приміські і міжнародні перевезення, страхові компанії, вітчизняні виробники транспортних засобів, більшість підприємств автобусних станцій, дилерські, постачальницькі та інші організації, пов`язані з ринком пасажирських перевезень.

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Збитки бюджету від нелегальних автоперевезень досягають 10 млрд. грн. на рік

Збитки, яких завдають бюджету нелегальні автоперевезення, досягають 10 млрд. грн. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у вівторок повідомив президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП) Ігор ШКІРЯ, коментуючи першочергові завдання ВААП.

Він зазначив, що ВААП планує найближчим часом «вивести з тіні 5 млрд. грн.», зокрема, за рахунок боротьби з нелегальними автоперевізниками, а також за рахунок удосконалення оподаткування у сфері автомобільних перевезень.

«Частина перевізників зареєстрована як ТОВ і працює за системою загального оподаткування, частина - як платники єдиного податку. Раніше не виникало питань, але коли ми ввели новий Податковий кодекс, платники єдиного податку не можуть уже продавати без ПДВ свої квитки через автостанції», - сказав він, коментуючи УНІАН плани щодо виведення галузі з тіні.

Крім того, І.ШКІРЯ повідомив, що ВААП планує активізувати боротьбу з нелегальними автоперевізниками й залучити до неї профільні міністерства та відомства, а також місцеві органи влади.

«Ухвалено вже рішення на державному рівні про те, щоб нелегальних перевізників побороти. Це можливо, якщо всі органи, від яких це залежить - ДАІ, МВС, Мінтранс, Головтрансінспекції, чесно виконуватимуть свої функції, не посилаючись на дірки в законодавстві», - сказав він.

Водночас, за словами І.ШКІРІ, питання легалізації автоперевезень може бути вирішено «за декілька місяців, але потрібне на всеукраїнському рівні політичне рішення».

«Потрібно розуміти, що у нелегальних перевізників є велика кількість різних лобі на всіх рівнях, і вони теж не сидітимуть склавши руки, оскільки вони отримують ці 10 млрд. грн», - сказав він.

За даними І.ШКІРІ, тільки з Києва за добу відправляється близько 1 тис. нелегальних міжміських перевізників. При середньому завантаженні автотранспортного засобу на рівні 15 осіб, середній щоденний оборот нелегальних міжміських автоперевезень у Києва становить близько 1 млн. грн.