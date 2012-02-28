Перший двоповерховий потяг Skoda Vagonka прибуде до України в березні

Перший двоповерховий електропоїзд виробництва Skoda Vagonka (Чехія) прибуде до України в березні, другий потяг - в квітні.

Про це повідомляє прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколу СЕРГІЄНКА.

Він повідомив, що комісія «Укрзалізниці» буде приймати електропоїзд 12 березня.

За словами М.СЕРГІЄНКА, новий рухомий склад буде задіяний за маршрутом Харків - Дніпропетровськ - Донецьк і буде обслуговуватися Південною залізницею в депо Харкова.

Чеські поїзда будуть розвивати швидкість до 160 км/год. Вони будуть складатися з 6 вагонів по 126 місць, загальна кількість місць - 626.

У поїзді передбачені місця першого і другого класів - другі поверхи двох вагонів будуть першого класу, решта - другого.

Електропоїзди будуть обладнані місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - в кожному поїзді 4 підйомники для колясок, спеціально обладнані санітарні вузли.

Гарантійний термін обслуговування поїздів виробництва Skoda - 24 місяці з моменту початку експлуатації, міжремонтні терміни збільшені в три рази порівняно з поїздами, які сьогодні експлуатуються на залізницях України. Загальний термін експлуатації поїзда складе 40 років, що практично в 2 рази більше, ніж сьогодні.

М.СЕРГІЄНКО також повідомив, що чеський виробник готовий розглянути можливість локалізації виробництва поїздів в Україні.

Довідка УНІАН. Згідно з угодою між ПЗ і компанією Skoda для організації швидкісного руху в Україні передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.

В рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.