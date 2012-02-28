Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) планує відкрити свої філії на всіх залізницях України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Петра НАУМЕНКА.

За словами П.НАУМЕНКА, в даний час «Укрзалізниця» займається створенням Єдиного розрахункового центру «Укрзалізниці» (ЄРЦ), через який будуть проходити всі розрахунки з клієнтами.

«В перспективі філії УТЛЦ з`являться на всіх залізницях України. Одночасно йде процес організації роботи Єдиного розрахункового центру «Укрзалізниці», через який будуть проходити всі розрахунки з клієнтами. Всі питання знімуться, коли буде створена система укладання договорів та відпрацьовані всі операції з розрахунків за користування вагонами», - сказав він.

У той же час, П.НАУМЕНКО відзначив, що «частина вантажовласників все одно пропонують нам своїх експедиторів через те, що вони звикли так працювати, так зручніше виконувати експедиторські функції».

За даними П.НАУМЕНКАО, з початку 2012 року УТЛЦ уклав 128 договорів з компаніями, які займаються транзитними перевезеннями, і 150 договорів на повне інформаційне забезпечення клієнтів-вантажовідправників.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ намір об`єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого увійдуть вагони існуючих і нових операторських компаній, а також рухомий склад приватних операторів. Цей єдиний парк буде управлятися з єдиного диспетчерського центру.